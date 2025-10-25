25 Ekim 2025, Cumartesi

Kars'ta köye inen kurtlar köpeğe saldırdı
Kars’ta köye inen kurtlar köpeğe saldırdı

Kars’ta köye inen kurtlar köpeğe saldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 25.10.2025 12:02
Kars’ta, soğuk havada arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken 4 kurt, dün saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Ağadeve köyüne indi. Kurtlar, Halil Ataysın'ın ahırını koruyan köpeğe saldırdı. Ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtlardan biri köpeği kendisine doğru çekti. Bu sırada diğer kurtlar da ortaya çıktı. Kurtlar köpeğe saldırırken, gelen sesleri duyan Halil Ataysın dışarı çıktı. Ataysın'ın müdahalesiyle kurtlar, köpeği bırakarak kaçtı. Kurtlarla boğuşan köpek ise yaralandı.
