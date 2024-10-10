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Kars'ta gün batımı kartpostal görüntüler ortaya çıkardı

Kars'ta gün batımı kartpostal görüntüler ortaya çıkardı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 12:18
Kars’ta gün batımı kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise geldikleri tarihi istasyonda sandalyelerde oturarak gün batımı izledi. O anlar kamerayla anbean kaydedildi.
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