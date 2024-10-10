Kars’ta gün batımı kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise geldikleri tarihi istasyonda sandalyelerde oturarak gün batımı izledi. O anlar kamerayla anbean kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN