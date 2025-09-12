12 Eylül 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Karpuz yüklü tır kaza yaptı: Tonlarca karpuz otoyola saçıldı
Karpuz yüklü tır kaza yaptı: Tonlarca karpuz otoyola saçıldı

Karpuz yüklü tır kaza yaptı: Tonlarca karpuz otoyola saçıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 19:48
Edinilen bilgiye göre kaza, Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. Süleyman Şen yönetimindeki 73 FE 625 plakalı karpuz yüklü tır, önünde seyreden 33 ATL 784 plakalı Vedat Güloğlu yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karpuz yüklü tırda hasar meydana gelirken sürücü Süleyman Şen kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tonlarca karpuz otoyola saçılırken ekipler yolu temizlemek için çalışma başlattı.
