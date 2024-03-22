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Karnından çıkan hayrete düşürdü! 10 kilo ağırlığında...

DHA
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Giriş: 22.03.2024 16:06
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde karın ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Havva Kara’nın (83) karnından 10 kilo ağırlığında, 30 santimetre çapında tümör çıkartıldı.
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