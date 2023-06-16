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Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Emekli askerin karnından çıkanlar şoke etti... Dünya rekoru

İHA
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Giriş: 16.06.2023 09:43
Güncelleme:16.06.2023 09:43
Yıllardır karın ağrısı problemi çeken 62 yaşındaki emekli asker hastaneye başvurdu. Çıkanlar ise doktorları bile şoke etti. Hatta Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Emekli askerin karnından çıkanlar şoke etti EMEKLİ ASKERİN KARNINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

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