16 Haziran 2023, Cuma
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Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Emekli askerin karnından çıkanlar şoke etti... Dünya rekoru
Yıllardır karın ağrısı problemi çeken 62 yaşındaki emekli asker hastaneye başvurdu. Çıkanlar ise doktorları bile şoke etti. Hatta Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.