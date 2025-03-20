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Karaya oturan tanker kurtarıldı!

Karaya oturan tanker kurtarıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 19:25
Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle sürüklenip karaya oturan 77 metre uzunluğundaki atık taşıma tankeri 'Kolin-2' için kurtarma operasyonu düzenlendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait 'KIYEM-1' adlı hızlı tahlisiye botu ve dalgıç ekibi bölgeye sevk edildi. İlk olarak dalgıçlar tarafından su altı sörvey çalışması yapıldı. Herhangi bir hasar olmadığı tespit edilince 'Türkeli' römorkörü tarafından yedeklenen tanker kurtarıldı. Daha sonra 'Kolin-2' isimli tanker, römorkör eşliğinde Kepez Limanı'na yanaştırıldı.
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Karaya oturan tanker kurtarıldı!
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