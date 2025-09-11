11 Eylül 2025, Perşembe

Karaman'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Karaman’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Karaman'da park halindeki otomobil alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 01:19
Karaman’da park halindeyken kendiliğinden hareket eden otomobil, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın ardından motor kısmından alev alan araç, kısa sürede yangına dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kablolarının şase yapması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
