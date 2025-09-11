Karaman’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Karaman’da park halindeyken kendiliğinden hareket eden otomobil, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın ardından motor kısmından alev alan araç, kısa sürede yangına dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kablolarının şase yapması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

