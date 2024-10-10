Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, 4 gözaltı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin" önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde il merkezi ve Eskipazar ilçesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

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