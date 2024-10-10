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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, 4 gözaltı

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, 4 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 12:20
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin" önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde il merkezi ve Eskipazar ilçesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken, 4 kişi gözaltına alındı.
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Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, 4 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, 4 gözaltı
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