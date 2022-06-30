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Karabük’te feci kaza: Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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Giriş: 30.06.2022 16:52
Karabük’te kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında Karabük Valisi Fuat Gürel’in oğlunun da olduğu 2 kişi yaralandı.
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