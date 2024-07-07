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Kapıkule’de gurbetçi yoğunluğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 16:25
Yaz tatili için Türkiye'ye gelen gurbetçiler Kapıkule sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Yurda giriş için gurbetçiler saatlerce bekliyor. Polis ve gümrük personelleri yoğun mesai harcıyor.
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Kapıkule’de gurbetçi yoğunluğu
Kapıkule’de gurbetçi yoğunluğu
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