Kapıkule’de gurbetçi yoğunluğu

Yaz tatili için Türkiye'ye gelen gurbetçiler Kapıkule sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Yurda giriş için gurbetçiler saatlerce bekliyor. Polis ve gümrük personelleri yoğun mesai harcıyor.

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