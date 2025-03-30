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Kapadokya’da bayram yoğunluğu! Yeryüzü de gökyüzü de doldu

Kapadokya'da bayram yoğunluğu! Yeryüzü de gökyüzü de doldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 30.03.2025 09:13
UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. İki gün aradan sonra havalanan sıcak hava balonları ise Kapadokya bölgesinde görsel şölen oluşturdu. Balonlar gökyüzünü doldururken, balonları seyretmek isteyen turistlerde Kapadokya'nın eşsiz vadilerini doldurdu.
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Kapadokya’da bayram yoğunluğu! Yeryüzü de gökyüzü de doldu
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