Kanser tedavisi gören öğretim üyesi ailesini katlettikten sonra intihar etti

İzmir'de bir süredir kanser tedavisi gören öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), kızı Linda Yılmaz’ı (3) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) tabancayla öldürüp, boşanma aşamasındaki kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.