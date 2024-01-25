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Kanser tedavisi gören öğretim üyesi ailesini katlettikten sonra intihar etti

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Giriş: 25.01.2024 09:14
İzmir'de bir süredir kanser tedavisi gören öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), kızı Linda Yılmaz’ı (3) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) tabancayla öldürüp, boşanma aşamasındaki kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.
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