Kamyonun gizli bölmesinden 31 göçmen çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 13:31
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında; Erzin uygulama noktasında durdurulan aracın gizli bölmesi içerisinden araca saklanmış, Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 31 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Polis ekiplerinin operasyonu sırasında ‘Kimse varmı’ sorusunun yanıtsız kaldığı araçtan 31 kişinin çıkmasıysa dikkat çekti.
