Kamyonun çarptığı taksi yayaların arasına dalmıştı: Mahkeme keşfi yapıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin mahkeme keşfi yapıldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü Sedat Ç., geniş güvenlik önlemleri altında olay yerine getirildi.

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