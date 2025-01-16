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Kamyonun çarptığı taksi yayaların arasına dalmıştı: Mahkeme keşfi yapıldı

Kamyonun çarptığı taksi yayaların arasına dalmıştı: Mahkeme keşfi yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 17:57
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin mahkeme keşfi yapıldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü Sedat Ç., geniş güvenlik önlemleri altında olay yerine getirildi.
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Kamyonun çarptığı taksi yayaların arasına dalmıştı: Mahkeme keşfi yapıldı
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