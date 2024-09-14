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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 11:13
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
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