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Kamyon sürücüsünü bilirkişi raporu yalanladı! Emniyet şeridindeki araca çarptı

A Haber
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Giriş: 09.09.2023 09:46
Samsun-Ordu karayolunda kamyon sürücüsü, 20 Temmuz'da emniyet şeridinde lastik değiştirmek için duran Mustafa Danışmaz'a çarparak ölümüne neden oldu. Kaza sonrası sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Acılı aile karara isyan etti.
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