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Kalyon Vakfı'ndan Vaniköy Camii açıklaması: Çocuklarımıza verdiğimiz sözü tuttuk
Kasım 2020'de çıkan yangında büyük oranda zarar gören, Kalyon Vakfı ile İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Mehmed Vani Vakfı arasında imzalanan "Restorasyon Protokolü" kapsamında yenilenen cami, ramazan ayında yeniden hizmete girmişti.
16 Haziran 2023 Cuma günü gerçekleştirilen açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan kılınan cuma namazının ardından tarihi camide önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Projeyi gönüllü olarak üstlenen Kalyon Vakfı'na teşekkürlerini ileten Başkan Erdoğan, "Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Kalyon Vakfı'ndan Vaniköy Camii ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.
KALYON VAKFI: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK
Kalyon Vakfı tarafından yapılan açıklamada; "Vaniköy Camii İstanbul'u yeniden selamlasın diye; çabaladık, çalıştık, dişimizi tırnağımıza kattık… Hiç durmadık… Çocuklarımıza verdiğimiz sözü tuttuk ve Vaniköy Camii'yi aslına uygun olarak ihya ettik. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Geçmişe vefa, geleceğe değer vizyonumuzla projelerimize devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.