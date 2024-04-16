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Kalp krizi geçiren emekli korucunun 6 saat sonra cenazesi bulundu

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Giriş: 16.04.2024 00:59
Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkan emekli güvenlik korucusu Eşref Tonğ’un, 6 saat sonra cansız bedeni bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tonğ’un cenazesi, askeri helikopterle bölgeden alındı.

Uludere ilçesi Onbudak köyünde akşam saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan emekli güvenlik korucusu Eşref Tonğ'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Tonğ, 6 saat sonra jandarma ekiplerinin arazide yaptığı aramada hareketsiz bulundu.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Tonğ'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Tonğ'un cenazesi, otopsi için askeri helikopter ile Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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