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Kahvehane sahibine silahlı saldırı! İşletme sahibi hayatını kaybetti

Kahvehane sahibine silahlı saldırı! İşletme sahibi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.12.2024 01:16
Esenler Tuna Mahallesi 722. Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede İhsan Zekioğlu (62) kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, Zekioğlu vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle yere yığıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zekioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
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