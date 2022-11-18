18 Kasım 2022, Cuma
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Kahve içme yaşı 12'ye düştü! Küçük yaşta tüketilen kahve tehlikeye yol açıyor
Popüler kültürün bir parçası haline gelen kahvenin içme yaşı 12'ye kadar düştü. Çeşitleri, aromaları ve renkleriyle cazibesini gittikçe artıran kahvenin tüketiminin bu kadar küçük yaşlara inmesi, birçok rahatsızlığı da beraberinde getiriyor. Onların başında ise obezite geliyor.