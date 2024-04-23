Kahramanmaraş’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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