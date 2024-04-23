23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kahramanmaraş’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2024 22:31
Kahramanmaraş’ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Feci kaza kamerada! 1 can gitti
Feci kaza kamerada! 1 can gitti
85 litre etil alkol ele geçirildi!
85 litre etil alkol ele geçirildi!
Kamyon alev alev yandı
Kamyon alev alev yandı
Uçurtma şenliği büyük ilgi gördü
Uçurtma şenliği büyük ilgi gördü
Gazetecilerin sorularını cevapladı
Gazetecilerin sorularını cevapladı
Araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
Araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
Yardım paralarını çalan hırsızlar kamerada
Yardım paralarını çalan hırsızlar kamerada
Turist sahilde ölü bulundu
Turist sahilde ölü bulundu
Cinayet zanlısı drone ile yakalandı
Cinayet zanlısı drone ile yakalandı
Ada’nın ölümüyle ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ada'nın ölümüyle ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı!
Otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı!
Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde flaş gelişme!
Korhan Berzeg'in yaşadığı köyde flaş gelişme!
Daha Fazla Video Göster