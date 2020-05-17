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Kahraman pilottan nefes kesen tahliye... Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

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Giriş: 17.05.2020 18:28
Güncelleme:17.05.2020 18:28
Tunceli'de helikopter pilotlarının kayalıklardaki Mehmetçiği tek tekerle tahliye anlarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşım ve izlenme rekorları kırdı.

Tunceli'de jandarma özel harekat timleri, Ahpanos Vadisi'nde terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Arama tarama yapan timler, operasyonu tamamlayarak geri dönüş için uygun bir tahliye ortamı aradı.

Hakim bir tepeye yürüyerek çıkan timler, tahliye için konumlarını komutanlığa bildirdi.

Bölgede uygun yer bulamayan pilot, helikopteri tek teker üzerinde timlerin bulunduğu kayalık bölgeye indirerek bir dakika gibi kısa bir sürede timi alarak havalandı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Sikorsky helikopteri tek teker üzerinde bir tepeye indiren kahraman pilotun manevrası ve Mehmetçiğin helikoptere binmedeki ustalığı adeta nefes kesti.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından "tek teker bize yeter" notuyla paylaşılan görüntüler, Türk pilotların her türlü zor arazi koşulunda büyük bir ustalık ve motivasyon ile görev yaptıklarını ortaya koydu.

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