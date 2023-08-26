Kağıthane’de polis Hakan Telli'nin şehit düştüğü operasyonda detay! İşte ‘Anucur Çetesi' üyelerinin karıştığı olaylar

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde polis Hakan Telli'nin şehit düştüğü, 1 polisin yaralandığı operasyonda adı geçen 'Anucur Çetesi' üyelerinin karıştığı olaylar ortaya çıktı. Öte yandan alçak zehir tacirlerinin PKK bağlantısı da deşifre olmuştu. Çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un ortaya çıkan fotoğraflarında PKK simgeleri taşıdığı görülmüştü.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi Ferman Caddesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese yapılan baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memurları Hakan Telli (37) ve A.Y.Ç. göğsünden vurularak ağır yaralandı. Polis Hakan Telli hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu, A.Y.Ç.'nin ise tedavisi sürüyor.



Polis operasyonunda Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken Anucur Çetesi üyelerinin farklı zamanlarda karıştığı suçlar ortaya çıktı.

"HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE ÇATIŞMA"

Anucur Çetesi ile Gündoğmuş Çetesi'nin Ocak ayında çatışmaya karıştığı ortaya çıktı. Haliç Köprüsü'nde meydana gelen olayda Doğukan K., karşı çeteden Cuma A.'nın içinde olduğu otomobile Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı düzenlemişti. Trafikte meydana gelen çatışmada Anucur Çetesi'nden Cuma A. yaşamını yitirirken, Gündoğmuş Çetesi'nden Doğukan K. ise yaralanmıştı.

"İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE SALDIRI"

Kağıthane'de 2021 yılında meydana gelen olayda Sinan Anucur'un yol verme meselesi yüzünden İEET otobüsü şoförüne saldırdığı ve yapılan yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı.

"ÇATIŞMADA KUR'AN KURSU HOCASINI ÖLDÜRMÜŞLER"

Anucur Çetesi ile Gündoğmuş Çetesi arasında çıkan çatışmada, Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan dahil 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda geçtiğimiz aylarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise AK-47 tipi 1 Kalaşnikof, 10 tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.