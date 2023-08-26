- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Kağıthane’de polis Hakan Telli'nin şehit düştüğü operasyonda detay! İşte ‘Anucur Çetesi' üyelerinin karıştığı olaylar
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi Ferman Caddesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese yapılan baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memurları Hakan Telli (37) ve A.Y.Ç. göğsünden vurularak ağır yaralandı. Polis Hakan Telli hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu, A.Y.Ç.'nin ise tedavisi sürüyor.
Polis operasyonunda Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken Anucur Çetesi üyelerinin farklı zamanlarda karıştığı suçlar ortaya çıktı.
"HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE ÇATIŞMA"
Anucur Çetesi ile Gündoğmuş Çetesi'nin Ocak ayında çatışmaya karıştığı ortaya çıktı. Haliç Köprüsü'nde meydana gelen olayda Doğukan K., karşı çeteden Cuma A.'nın içinde olduğu otomobile Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı düzenlemişti. Trafikte meydana gelen çatışmada Anucur Çetesi'nden Cuma A. yaşamını yitirirken, Gündoğmuş Çetesi'nden Doğukan K. ise yaralanmıştı.
"İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE SALDIRI"
Kağıthane'de 2021 yılında meydana gelen olayda Sinan Anucur'un yol verme meselesi yüzünden İEET otobüsü şoförüne saldırdığı ve yapılan yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı.
"ÇATIŞMADA KUR'AN KURSU HOCASINI ÖLDÜRMÜŞLER"
Anucur Çetesi ile Gündoğmuş Çetesi arasında çıkan çatışmada, Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan dahil 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda geçtiğimiz aylarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise AK-47 tipi 1 Kalaşnikof, 10 tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.