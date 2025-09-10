Kadın yayaya tokat atan trafik zorbası yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "9 Eylül 2025 Salı günü (dün) Ankara’da Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yaya, araçtan inen 2 şahıs tarafından darp edilmişti. Şahısların A.A. (45) ve B.C.A. (30) adlı, baba-oğul oldukları tespit edilmiş ve şahıslar yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

