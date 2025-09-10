Kadın yayaya tokat atan trafik zorbası yakalandı

10 Eylül 2025, Çarşamba

Giriş: 10.09.2025 12:43
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "9 Eylül 2025 Salı günü (dün) Ankara’da Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yaya, araçtan inen 2 şahıs tarafından darp edilmişti. Şahısların A.A. (45) ve B.C.A. (30) adlı, baba-oğul oldukları tespit edilmiş ve şahıslar yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.
