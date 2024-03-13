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Kadın çalışanların işyerinde saç saça baş başa kavga anları kamerada

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Giriş: 13.03.2024 12:36
İstanbul Esenyurt’ta bulunan işyerinde kadın çalışanlar arasında nedeni bilinmeyen kavga çıktı. Saç saça baş başa birbirine giren kadınları erkek çalışanlar güçlükle ayırırken, yaşanan kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Saç saça baş başa kavga anları kamerada
Saç saça baş başa kavga anları kamerada
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