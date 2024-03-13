13 Mart 2024, Çarşamba
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Kadın çalışanların işyerinde saç saça baş başa kavga anları kamerada
İstanbul Esenyurt’ta bulunan işyerinde kadın çalışanlar arasında nedeni bilinmeyen kavga çıktı. Saç saça baş başa birbirine giren kadınları erkek çalışanlar güçlükle ayırırken, yaşanan kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.