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Kadıköy’de tepki çeken görüntüye açıklama

DHA
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Giriş: 15.01.2022 12:20
Kadıköy'de yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibi, çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanları azarlıyor, çöpleri karıştırıp biberleri tek tek toplatıyor. Üstelik bir video da çekerek bu biberlerin, hatta etlerin, yeniden servis edilmesini istiyor.

Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı belirtildi.

"SADECE GÖSTERMEK İÇİN ÇEKMİŞ"

Görüntülerin çekildiği tantunicide çalışan tantuni ustası, "Biz yıkayıp koymuyoruz geri. Biz zaten 3 tane tabaklara bırakıyoruz. Patronumuz demiş ki aslında 'Fazladan bırakmayın ziyan oluyor' bazı arkadaşlar 6-7 tane bırakıyorlar onun için söylemiştir. Çöpten toplamak yok. Personele göstermek için çekmiş videoyu" diye konuştu.

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