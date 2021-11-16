Kadıköy'de döner bıçaklı park kavgası

Kadıköy iki kardeş ile araçlarını önüne park etmek istedikleri lokantanın çalışanları arasında kavga çıktı. Lokanta çalışanlarının dükkandan aldığı döner bıçağıyla kardeşlere saldırdığı, kardeşlerin de trafik dubalarıyla saldırarak karşılık vermeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda iki kardeş ağır yaralanırken, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen döner bıçaklı iki şüpheli "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Olay, 13 Kasım günü Bostancı'daki Vukela Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan K. (41) ve Özkan K. (39) ismindeki iki kardeş ile cadde üzerindeki lokanta önünde araçlarını park etmek istedi. İki kardeş ile lokantanın çalışanları arasında park tartışması çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından lokanta çalışanlarından Hasan D. (32) ve Türkmenistan uyruklu Arslan A. (24) dükkandan aldıkları döner bıçaklarıyla iki kardeşe saldırdı. Kardeşler ise yolda bulunan trafik dubası ve sandalyeyle lokanta çalışanlarına karşı koymaya çalıştı.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Olayda ağır yaralanan iki kardeşin tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenilirken, lokanta çalışanları Hasan D. ve Arslan A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen iki şüpheli de "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

Lokanta çalışanlarının dükkandan aldığı döner bıçağıyla kardeşlere saldırdığı, kardeşlerin de trafik dubalarıyla saldırarak karşılık vermeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

