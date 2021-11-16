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Kadıköy'de döner bıçaklı park kavgası
Olay, 13 Kasım günü Bostancı'daki Vukela Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan K. (41) ve Özkan K. (39) ismindeki iki kardeş ile cadde üzerindeki lokanta önünde araçlarını park etmek istedi. İki kardeş ile lokantanın çalışanları arasında park tartışması çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından lokanta çalışanlarından Hasan D. (32) ve Türkmenistan uyruklu Arslan A. (24) dükkandan aldıkları döner bıçaklarıyla iki kardeşe saldırdı. Kardeşler ise yolda bulunan trafik dubası ve sandalyeyle lokanta çalışanlarına karşı koymaya çalıştı.
İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Olayda ağır yaralanan iki kardeşin tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenilirken, lokanta çalışanları Hasan D. ve Arslan A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen iki şüpheli de "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.
Lokanta çalışanlarının dükkandan aldığı döner bıçağıyla kardeşlere saldırdığı, kardeşlerin de trafik dubalarıyla saldırarak karşılık vermeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.