Kadıköy’de 20 katlı inşaatta yangın

Kadıköy Fikirtepe'de 20 katlı bir rezidans inşaatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahale etti.

