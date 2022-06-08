Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkanlar şoke etti! Büyü yapıyorlar

İstanbul’un Kadıköy ve Eminönü ilçelerinde denizden çıkarılan birbirinden tuhaf atıklar sergilendi. Kurusıkı olduğu ifade edilen kalaşnikof silahtan motosiklete, sazdan kelepçeye kadar farklı farklı objeler dikkat çekti. Yetkili ismin denizden çıkarılanlarla ilgili “En ilginci büyüler oluyor. Çeşitli büyüler yapıp denize atıyorlar. Biz de onları bulup çıkartıyoruz.” açıklaması ise oldukça dikkat çekti.

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