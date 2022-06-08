08 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkanlar şoke etti! Büyü yapıyorlar

Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkanlar şoke etti! Büyü yapıyorlar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2022 15:40
İstanbul’un Kadıköy ve Eminönü ilçelerinde denizden çıkarılan birbirinden tuhaf atıklar sergilendi. Kurusıkı olduğu ifade edilen kalaşnikof silahtan motosiklete, sazdan kelepçeye kadar farklı farklı objeler dikkat çekti. Yetkili ismin denizden çıkarılanlarla ilgili “En ilginci büyüler oluyor. Çeşitli büyüler yapıp denize atıyorlar. Biz de onları bulup çıkartıyoruz.” açıklaması ise oldukça dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Büyü yapıp denize atıyorlar!
Büyü yapıp denize atıyorlar!
Küçük kız dehşeti yaşadı!
Küçük kız dehşeti yaşadı!
Sokak hayvanları nasıl sahiplenilir?
Sokak hayvanları nasıl sahiplenilir?
Sözünü kesti mikrofonunu kapattı
Sözünü kesti mikrofonunu kapattı
Türkiye’nin ilk görevi için 36 bin başvuru
Türkiye'nin ilk görevi için 36 bin başvuru
İstanbul’da domuz bağı vahşetinde yeni gelişme!
İstanbul’da domuz bağı vahşetinde yeni gelişme!
Poşet çayda mikroplastik tehlikesi
Poşet çayda mikroplastik tehlikesi
Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi!
Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi!
Antalya sahillerine kirlilik!
Antalya sahillerine kirlilik!
Ray kaynak töreni bugün
Ray kaynak töreni bugün
İşçilerin 6 aydır zamlarını ödemedi iddiası
İşçilerin 6 aydır zamlarını ödemedi iddiası
Şoke eden manzara! Gören telefona sarıldı
Şoke eden manzara! Gören telefona sarıldı
Daha Fazla Video Göster