Kadifekale’de tandır rkmekleriyle hem geçim hem kültür

İzmir’in tarihi Kadifekale semtinde, Mardinli kadınlar kurdukları tandırda ekmek pişirerek hem geleneklerini yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadifekale surları içinde odun ateşiyle hazırlanan ekmekler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sabahın erken saatlerinde tandır başına geçen kadınlar, gün boyu üretim yapıyor ve ekmekleri 20 liradan satışa sunuyor. Semtin olumsuz imajını kırmak istediklerini belirten kadınlar, hem misafirperverliklerini göstermek hem de tarihi dokuyu tanıtmak için çalışıyor. Tandır ekmekleri sadece lezzetiyle değil, geleneksel yöntemlerle hazırlanmasıyla da dikkat çekiyor. Kadifekale’ye gelen ziyaretçiler, hem ekmek tatma hem de tarihi atmosferi deneyimleme fırsatı buluyor. Vatandaşları surlara davet eden kadınlar, “Biz kötü insanlar değiliz, misafirperveriz” mesajını veriyor.

