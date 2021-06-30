Jaguar başıboş köpeklere av oldu! Dehşet dolu anlar kamerada

Jaguarlar kedigillerin en büyüklerinden birisi. Leopara çok benzeyen bu kedi türünü çevikliğinden, çene güçlerinden ve asaletlerinden kolaylıkla ayırt edebiliyoruz. Nerede kayda alındığı bilinmeyen görüntülerde bir jaguarın başıboş köpekler tarafından öldürüldüğü görülüyor. Köpeklere yanıt veremeyen jaguarın yaralı olduğu tahmin ediliyor. İşte köpeklerin dehşete düşüren jaguar avı...