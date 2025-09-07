07 Eylül 2025, Pazar
İzmir'deki uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı!
İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 Eylül çarşamba günü Selçuk Efes Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı mısır tarlasına düşmüştü. Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın tarlaya düştüğü anlar yer alıyor.