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İzmir’deki elektrik faciası duruşmasında 2. gün

İzmir’deki elektrik faciası duruşmasında 2. gün

Mehmet Karataş
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Giriş: 06.09.2024 10:40
İzmir'deki 2 kişinin yaşamını yitirdiği elektrik faciası için görülen davanın duruşmasında 2. gün. Mahkemede Gediz Elektrik ve İZSU birbirini suçladı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe İzmir Adliyesi önünden son detayları anlattı.
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