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İzmir'deki elektrik akımına kapılarak can veren iki kişinin son anları kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 14:37
2 kişinin can verdiği olay saniye saniye kameralara böyle yansıdı.
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