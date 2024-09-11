11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İzmir'de seraları su bastı! A Haber görüntüledi

İzmir'de seraları su bastı! A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2024 12:18
İzmir'de beklenen yağış hayatı olumsuz etkiledi. Menderes ilçesinde birçok sera su altında kaldı.​ A Haber muhabiri Tayfun Er, Menderes’ten son durumu aktardı. Er, “Şu anda bulunduğumuz mahallede yaklaşık 100 dönüm alandaki seralar su altında kaldı. Damla sulama hortumları dahi deforme oldu. Şu anda bulunduğumuz Çileme Mahallesi belki tarihinde bu kadar çok yağmur görmedi. Yaklaşık 127 kilogramın üzerinde yağış düştü. Çiftçiler buradaki hasardan dolayı oldukça mağdur durumda. Komple çamur durumda.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de seraları su bastı! A Haber görüntüledi
İzmir'de seraları su bastı! A Haber görüntüledi
Nesli tükenmekte! Yozgat’ta görüntülendi
Nesli tükenmekte! Yozgat'ta görüntülendi
Kars Kalesi siste kayboldu
Kars Kalesi siste kayboldu
Üvey babaanne torununu balkonda attı
Üvey babaanne torununu balkonda attı
Kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı
Kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı
Narin cinayetinin sırrı araçlarda
Narin cinayetinin sırrı araçlarda
Kaza sonrası tekme yumruklu kavga kamerada
Kaza sonrası tekme yumruklu kavga kamerada
Fazla su isteyince sopayla dövülerek öldürüldü
Fazla su isteyince sopayla dövülerek öldürüldü
Muayene sırasında doktora saldırı
Muayene sırasında doktora saldırı
İstanbul’da sabah trafiği! İşte son durum
İstanbul'da sabah trafiği! İşte son durum
Ankara’da akrabaların kanlı gecesi!
Ankara'da akrabaların kanlı gecesi!
Evin çatısına çıkıp aşağı atlamak istedi...
Evin çatısına çıkıp aşağı atlamak istedi...
Daha Fazla Video Göster