11 Eylül 2024, Çarşamba
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İzmir'de seraları su bastı! A Haber görüntüledi
İzmir'de beklenen yağış hayatı olumsuz etkiledi. Menderes ilçesinde birçok sera su altında kaldı. A Haber muhabiri Tayfun Er, Menderes’ten son durumu aktardı. Er, “Şu anda bulunduğumuz mahallede yaklaşık 100 dönüm alandaki seralar su altında kaldı. Damla sulama hortumları dahi deforme oldu. Şu anda bulunduğumuz Çileme Mahallesi belki tarihinde bu kadar çok yağmur görmedi. Yaklaşık 127 kilogramın üzerinde yağış düştü. Çiftçiler buradaki hasardan dolayı oldukça mağdur durumda. Komple çamur durumda.” ifadelerini kullandı.