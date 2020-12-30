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İzmir'de ormanlık alanda "asbest" tehlikesi
Son dakika haberi... İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alan kaçak dökülen asbestli hafriyat nedeniyle çöplüğe döndü. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. İşte o görüntüler...
Son dakika haberi... İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alan kaçak dökülen asbestli hafriyat nedeniyle çöplüğe döndü. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. İşte o görüntüler...