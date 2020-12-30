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İzmir'de ormanlık alanda "asbest" tehlikesi

A Haber
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Giriş: 30.12.2020 13:51
Güncelleme:30.12.2020 14:00
Son dakika haberi... İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alan kaçak dökülen asbestli hafriyat nedeniyle çöplüğe döndü. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. İşte o görüntüler...

Son dakika haberi... İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alan kaçak dökülen asbestli hafriyat nedeniyle çöplüğe döndü. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. İşte o görüntüler...

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