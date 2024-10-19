İzmir'de ölü bulunan kadın olayının sırrı çözüldü: Arkadaş cinayeti çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan Fidan Çakır olayıyla ilgili çalışma yürüten İzmir Cinayet Büro ekipleri, cinayet zanlısını belirleyip İstanbul'da yakaladı. Fidan Çakır'ın cesedinin bulunmadan 8 gün önce öldürüldüğü, cinayetin ise yaşadıkları kavganın ardından kadın arkadaşı tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.