24 Mayıs 2025, Cumartesi
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İzmir'de makilik alandaki yangına müdahale sürüyor
Yangın, saat 16.30 sırlarında Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi mevkiinde bulunan makilik alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangınla mücadele için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozer görevlendirildi. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.