24 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İzmir'de makilik alandaki yangına müdahale sürüyor
İzmir’de makilik alandaki yangına müdahale sürüyor

İzmir'de makilik alandaki yangına müdahale sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2025 21:43
Yangın, saat 16.30 sırlarında Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi mevkiinde bulunan makilik alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangınla mücadele için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozer görevlendirildi. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de makilik alandaki yangına müdahale sürüyor
Girilen evde 30 metrelik define tüneli çıktı
Girilen evde 30 metrelik define tüneli çıktı
23 yıldır aranan katil zanlısı kuzeninin kimliğiyle yakalandı
23 yıldır aranan katil zanlısı kuzeninin kimliğiyle yakalandı
Zincirleme kazada otomobil kağıt gibi ezildi: 5 yaralı
Zincirleme kazada otomobil kağıt gibi ezildi: 5 yaralı
İzmir’de makilik alandaki yangına müdahale sürüyor
İzmir'de makilik alandaki yangına müdahale sürüyor
Uyuşturucu sandılar, silah deposu çıktı!
Uyuşturucu sandılar, silah deposu çıktı!
İETT sürücüsünün aceleciliği faciayla sonuçlanıyordu!
İETT sürücüsünün aceleciliği faciayla sonuçlanıyordu!
8 aylık bebek Heimlich manevrası ile kurtarıldı
8 aylık bebek Heimlich manevrası ile kurtarıldı
İstanbul Boğazı’nda can pazarı! Denize düşen kız çocuğu böyle kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Denize düşen kız çocuğu böyle kurtarıldı
Uçkun bitkisinin faydaları!
Uçkun bitkisinin faydaları!
Sinop’ta lezzet şöleni! Yöresel ve tescilli ürünler
Sinop’ta lezzet şöleni! Yöresel ve tescilli ürünler
Etnospor’da kültürel izler canlanıyor
Etnospor'da kültürel izler canlanıyor
Havalar ısındı kene tehlikesi uyandı!
Havalar ısındı kene tehlikesi uyandı!
Daha Fazla Video Göster