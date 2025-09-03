03 Eylül 2025, Çarşamba
İzmir'de her gece 6 saat su kesilecek! Uzman isimden korkutan sözler
İzmir'de yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların yetersiz kalması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. Bu düşüş kentin çeşitli ilçelerinde planlı su kesintilerini beraberinde getirdi. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin kritik uyarılarda bulundu.