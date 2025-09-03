İzmir’de her gece 6 saat su kesilecek! Uzman isimden korkutan sözler

03 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 13:20
İzmir'de yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların yetersiz kalması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. Bu düşüş kentin çeşitli ilçelerinde planlı su kesintilerini beraberinde getirdi. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin kritik uyarılarda bulundu.
