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İzmir’de fenomen bakkal Cafer Sönmez kıskançlık krizine girdi dehşet saçtı: 1 ölü 1 ağır yaralı

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Giriş: 07.11.2021 12:17
İzmir'de dehşet dolu anlar yaşandı. Alaçatı mahallesinde fenomen bakkal Cafer Sönmez, karısını bahçede marketinin yanında otel işleten Burak Işık ile görünce kıskançlık krizine girdi. Kıskançlık krizine giren fenomen bakkal daha sonra dehşet saçtı.
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