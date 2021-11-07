07 Kasım 2021, Pazar
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İzmir’de fenomen bakkal Cafer Sönmez kıskançlık krizine girdi dehşet saçtı: 1 ölü 1 ağır yaralı
İzmir'de dehşet dolu anlar yaşandı. Alaçatı mahallesinde fenomen bakkal Cafer Sönmez, karısını bahçede marketinin yanında otel işleten Burak Işık ile görünce kıskançlık krizine girdi. Kıskançlık krizine giren fenomen bakkal daha sonra dehşet saçtı.