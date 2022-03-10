10 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir’de esnafı 4,5 milyon dolandıran kuyumcu yakalandı: Borçlarım vardı, ödedim

İzmir’de esnafı 4,5 milyon dolandıran kuyumcu yakalandı: Borçlarım vardı, ödedim

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2022 14:54
İzmir’de, kendisine güvenip, altın satın almak için para veren mahalleli ve esnafı dolandırarak ortalıktan kaybolan 37 yaşındaki kuyumcu Mehmet Esen ve gizlenmesine yardım eden akrabası M.E. (34), İstanbul'da yakalandı. 4,5 milyon TL dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Esen, ifadesinde "Borçlarım vardı, onları ödedim" dedi.
Esnafı 4 milyon dolandırdı: Borçlarım vardı, ödedim
Esnafı 4 milyon dolandırdı: Borçlarım vardı, ödedim
Çocuğu kurtarmak için ölüme koştu
Çocuğu kurtarmak için ölüme koştu
Kocasının hırsız dediği kadın konuştu
Kocasının hırsız dediği kadın konuştu
Türk imam gece gündüz demeden İslam’ı anlatıyor
Türk imam gece gündüz demeden İslam'ı anlatıyor
Üsküdar’da etkili olan kar yağışı zor anlar yaşattı
Üsküdar’da etkili olan kar yağışı zor anlar yaşattı
Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı
Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı
Eşi 23 yerinden bıçakladı! Başkan Erdoğan’dan destek
Eşi 23 yerinden bıçakladı! Başkan Erdoğan'dan destek
Öldürüp, gömüp üstüne beton attılar
Öldürüp, gömüp üstüne beton attılar
İstanbul’da kar ani bastırdı!
İstanbul’da kar ani bastırdı!
Bursa’da okullara 14 Mart’a kadar kar tatili
Bursa'da okullara 14 Mart'a kadar kar tatili
Kastamonu’da eğitime 1 gün ara verildi
Kastamonu'da eğitime 1 gün ara verildi
Kar yağışı ne kadar sürecek?
Kar yağışı ne kadar sürecek?
Daha Fazla Video Göster