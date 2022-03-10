10 Mart 2022, Perşembe
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İzmir’de esnafı 4,5 milyon dolandıran kuyumcu yakalandı: Borçlarım vardı, ödedim
İzmir’de, kendisine güvenip, altın satın almak için para veren mahalleli ve esnafı dolandırarak ortalıktan kaybolan 37 yaşındaki kuyumcu Mehmet Esen ve gizlenmesine yardım eden akrabası M.E. (34), İstanbul'da yakalandı. 4,5 milyon TL dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Esen, ifadesinde "Borçlarım vardı, onları ödedim" dedi.