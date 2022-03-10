İzmir’de esnafı 4,5 milyon dolandıran kuyumcu yakalandı: Borçlarım vardı, ödedim

İzmir’de, kendisine güvenip, altın satın almak için para veren mahalleli ve esnafı dolandırarak ortalıktan kaybolan 37 yaşındaki kuyumcu Mehmet Esen ve gizlenmesine yardım eden akrabası M.E. (34), İstanbul'da yakalandı. 4,5 milyon TL dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Esen, ifadesinde "Borçlarım vardı, onları ödedim" dedi.