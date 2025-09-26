İzmir’de çöp sorunu çözülemedi! Biriken çöpler sağlığı tehdit ediyor

26 Eylül 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 15:19
Güncelleme:26.09.2025 15:20
İzmir'de çöp krizi devam ediyor, sokaklarda fareler görülmeye başlandı. Sinekler ve fareler halk sağlığını tehdit ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
