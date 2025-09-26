İzmir’de çöp sorunu çözülemedi! Biriken çöpler sağlığı tehdit ediyor

İzmir'de çöp krizi devam ediyor, sokaklarda fareler görülmeye başlandı. Sinekler ve fareler halk sağlığını tehdit ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

