İzmir’de çöp krizi büyüyor! Sinekler ve fareler cirit atıyor

İzmir'de Konak, Buca, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde çöp krizi büyüyor. Çöpler nedeniyle sinekler ve fareler sokaklarda cirit atmaya başladı. Kötü koku sağlığı da tehdit ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er anlattı.

