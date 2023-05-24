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İzmir Şehir Hastanesi'nde sona gelindi! Hasta kabulüne ne zaman başlayacak?

A Haber
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Giriş: 24.05.2023 16:05
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde sona gelindi. Peki hastane ne zaman açılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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