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İzmir Maydonoz Koyu'nda yol çökmesi! Otomobil denize sürüklendi

İzmir Maydonoz Koyu'nda yol çökmesi! Otomobil denize sürüklendi

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 13:16
İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Maydonoz Koyu'nda sağanak sonrası oluşan yol çökmesinde otomobiller denize sürüklendi. Detayları bölgede olan A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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Otomobil denize sürüklendi
Otomobil denize sürüklendi
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