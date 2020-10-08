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İzmir dünyada konut fiyatı artışında birinci

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Giriş: 08.10.2020 13:57
Güncelleme:08.10.2020 14:29
Emlak piyasasında küresel fiyat artışlarını ölçen bir şirketin verilerine göre ilk 3 Türkiye’den çıktı. Yüzde 28,1 artışla İzmir birinci sırada. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. İzmir Emlak Odası Başkan vekili Gönül Vural konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Emlak piyasasında küresel fiyat artışlarını ölçen bir şirketin verilerine göre ilk 3 Türkiye'den çıktı. Yüzde 28,1 artışla İzmir birinci sırada. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. İzmir Emlak Odası Başkan vekili Gönül Vural konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vural, "Bunu göçe bağlıyorum. İzmir yaşanılası bir şehir olduğu için Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından İzmir'e gelenler çok. İzmir rahat bir şehir" dedi.

İzmir dünyada konut fiyatı artışında birinci
İzmir dünyada konut fiyatı artışında birinci
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