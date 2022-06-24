24 Haziran 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İtti... tokatladı... ısırdı! Kreşteki akran şiddeti kamerada!
Sırada İstanbul Bayrampaşa’da özel bir kreşte yaşanan akılalmaz bir ihmalin haberi var. Ailesi tarafından bırakılan 17 aylık bebek, 2,5 yaşındaki bir çocuk tarafından darp edildi. Aile oğullarının darp anına ilişkin kurumdaki görüntüleri izlediğinde büyük bir dehşete kapıldı. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.