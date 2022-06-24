İtti... tokatladı... ısırdı! Kreşteki akran şiddeti kamerada!

Sırada İstanbul Bayrampaşa’da özel bir kreşte yaşanan akılalmaz bir ihmalin haberi var. Ailesi tarafından bırakılan 17 aylık bebek, 2,5 yaşındaki bir çocuk tarafından darp edildi. Aile oğullarının darp anına ilişkin kurumdaki görüntüleri izlediğinde büyük bir dehşete kapıldı. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.