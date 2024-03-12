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İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı! Milli şairin evine ziyaretçi akını

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 15:54
İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde şair Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale'deki evine ziyaretçi akını yaşanıyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer Bayramiç'teki milli şairimizin evinden detayları aktardı.
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Milli şairin evine ziyaretçi akını
Milli şairin evine ziyaretçi akını
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