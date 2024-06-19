19 Haziran 2024, Çarşamba
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İşte İstanbul’un en temiz plajları! Deniz temizliğine tam not
Bayram tatilinde İstanbul’da kalanlar şehrin sakinliğini fırsat bilip, deniz keyfi için plajlara akın etti. Megakentin bazı noktaları, temizlik konusunda tam not alırken, bazıları da sınıfta kaldı. Arkadaşlarımız fiyatlardan, güvenli adreslere kadar sizler için araştırdı.