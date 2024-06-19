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İşte İstanbul’un en temiz plajları! Deniz temizliğine tam not

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 01:42
Bayram tatilinde İstanbul’da kalanlar şehrin sakinliğini fırsat bilip, deniz keyfi için plajlara akın etti. Megakentin bazı noktaları, temizlik konusunda tam not alırken, bazıları da sınıfta kaldı. Arkadaşlarımız fiyatlardan, güvenli adreslere kadar sizler için araştırdı.
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