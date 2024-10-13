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İşte Devrek’in ünlü bastonu

İşte Devrek’in ünlü bastonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 10:10
Zonguldak'ın Devrek ilçesi dünyaca ünlü bastonlarıyla tanınıyor. A Haber ekibi Devrek bastonlarının yolculuğunu görüntüledi.
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İşte Devrek’in ünlü bastonu
İşte Devrek’in ünlü bastonu
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